Ban-Ban hedef büyüttü

Kırmızı Grup'ta yenilgisiz tek takım olan Bandırmaspor'da teknik direktör Serdar Bozkurt, takımının ilk 10 haftada gösterdiği performanstan memnun. Bozkurt, ''Ligin yaklaşık olarak üçte birlik kısmını geride bıraktık. Sıralamada da şu an itibarıyla iyi bir yer edindik. Daha önce şampiyonluk yaşamış ve şampiyonluğa oynamış kariyerli bir kadromuz var. Hedefimiz şampiyonluk" dedi.