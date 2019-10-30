Ban-Ban hedef büyüttü
TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'ta yenilgisiz tek takım konumunda olan Bandırmaspor'da teknik direktör Serdar Bozkurt, rotayı "şampiyonluk" olarak belirledi.
Kırmızı Grup'ta yenilgisiz tek takım olan Bandırmaspor'da teknik direktör Serdar Bozkurt, takımının ilk 10 haftada gösterdiği performanstan memnun. Bozkurt, ''Ligin yaklaşık olarak üçte birlik kısmını geride bıraktık. Sıralamada da şu an itibarıyla iyi bir yer edindik. Daha önce şampiyonluk yaşamış ve şampiyonluğa oynamış kariyerli bir kadromuz var. Hedefimiz şampiyonluk" dedi.
- 30.10.2019
-
"Tek büyük Trabzonspor"
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Helal olsun başkan
-
Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
-
Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
Ban-Ban hedef büyüttü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.