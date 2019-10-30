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30 Ekim 2019, Çarşamba
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Ban-Ban hedef büyüttü

Ban-Ban hedef büyüttü

TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'ta yenilgisiz tek takım konumunda olan 'da teknik direktör , rotayı "şampiyonluk" olarak belirledi.

Kırmızı Grup'ta yenilgisiz tek takım olan 'da teknik direktör , takımının ilk 10 haftada gösterdiği performanstan memnun. Bozkurt, ''Ligin yaklaşık olarak üçte birlik kısmını geride bıraktık. Sıralamada da şu an itibarıyla iyi bir yer edindik. Daha önce şampiyonluk yaşamış ve şampiyonluğa oynamış kariyerli bir kadromuz var. Hedefimiz şampiyonluk" dedi.

  1. 30.10.2019
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