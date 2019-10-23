Samsun'un yüzü gülecek - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
23 Ekim 2019, Çarşamba
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'un yüzü gülecek

Samsun'un yüzü gülecek

Teknik direktör , “Taraftarımızın desteğiyle ’u hak ettiği noktaya çıkaracağız” dedi

2.Lig 'ta Manisaspor ile zirve mücadelesi veren 'da, İnegöl galibiyetinin mutluluğu yaşanıyor. Namağlup bir şekilde yoluna devam eden kırmızı-beyazlıların hocası , camiaya umut veren açıklamalar yaptı. Kritik maçtan galibiyetle ayrıldıklarını vurgulayan Buz, "Lig uzun bir maraton. Zorlu maçlar oluyor" dedi. 'ÇOK KÖKLÜ BİR KULÜBÜZ' HER karşılaşmaya ayrı önem verdiklerini vurgulayan Buz, "Samsunspor Türk futbolunun köklü kulüplerinden. 'de yıllarca boy göstermiş bir ekip. Biz de buraya şampiyonluk hedefiyle geldik ve bu amaca ulaşacağız. Taraftarımızın desteğiyle bunu başaracağız" diye konuştu.
  1. 23.10.2019
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