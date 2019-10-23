Samsun'un yüzü gülecek
Teknik direktör İrfan Buz, “Taraftarımızın desteğiyle Samsunspor’u hak ettiği noktaya çıkaracağız” dedi
TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta Manisaspor ile zirve mücadelesi veren Samsunspor'da, İnegöl galibiyetinin mutluluğu yaşanıyor. Namağlup bir şekilde yoluna devam eden kırmızı-beyazlıların hocası İrfan Buz, camiaya umut veren açıklamalar yaptı. Kritik maçtan galibiyetle ayrıldıklarını vurgulayan Buz, "Lig uzun bir maraton. Zorlu maçlar oluyor" dedi. 'ÇOK KÖKLÜ BİR KULÜBÜZ' HER karşılaşmaya ayrı önem verdiklerini vurgulayan Buz, "Samsunspor Türk futbolunun köklü kulüplerinden. Süper Lig'de yıllarca boy göstermiş bir ekip. Biz de buraya şampiyonluk hedefiyle geldik ve bu amaca ulaşacağız. Taraftarımızın desteğiyle bunu başaracağız" diye konuştu.
- 23.10.2019
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