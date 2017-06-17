TÜRK Hava Yolları,(THY) 18 Haziran Babalar Günü nedeniyle sponsoru olduğu A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularına bir sürpriz hazırladı. Letonya ile İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu’nda FIBA Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında geçen hafta oynanan ve (A) Milli takımın hazırlık maçı sonrasında gerçekleşen bu sürprizi de basketbolcular gözyaşlarını tutamadı. THY’nin sosyal medya hesabında yayınlanan sürpriz şöyle gerçekleşiyor. Türkiye-Letonya hazırlık maçı sonrasında ışıkların kapanması ile karanlıkta kalan A Milli Kadın Basketbol Takımımız önce babalarının duygusal mesajlarını izlediler, sonra da bir anda perdenin kalkması ile babalarını karşılarında gördüler. Ve babalarına koşarak sarıldılar. Şarkıcı Nilüfer de hazırlanan babalar günü klibinde ‘canım babam’ isimli eseri seslendirdi.