 Sow golle döndü – Fotomaç TV
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    Sow golle döndü

    09 Ekim 2016, Pazar
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    Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra yeniden milli takıma davet edilen Moussa Sow, Senegal’in Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde Yeşil Burun Adaları’nı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada forma giydi. 76. dakikada Moussa Konate’nin yerine oyuna dahil edilen 30 yaşındaki futbolcu, 3 dakika sonra takımının ikinci golünü attı. Sow, milli takıma geri dönüşü sonrası mutlu olduğunu, attığı golle ise motivasyonunun üst seviyeye çıktığını belirtirken, “İnşallah gollerime Fenerbahçe’de devam etmek istiyorum” açıklamasını yaptı.

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