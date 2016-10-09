Sow golle döndü

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra yeniden milli takıma davet edilen Moussa Sow, Senegal’in Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde Yeşil Burun Adaları’nı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada forma giydi. 76. dakikada Moussa Konate’nin yerine oyuna dahil edilen 30 yaşındaki futbolcu, 3 dakika sonra takımının ikinci golünü attı. Sow, milli takıma geri dönüşü sonrası mutlu olduğunu, attığı golle ise motivasyonunun üst seviyeye çıktığını belirtirken, “İnşallah gollerime Fenerbahçe’de devam etmek istiyorum” açıklamasını yaptı.