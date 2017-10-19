Sahada kalp krizi geçirdi
19 Ekim 2017, Perşembe
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Adıyaman'da, 49 yaşındaki Sinan Ercan'ın halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirdiği anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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