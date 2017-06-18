Ronaldo getirdi, Quaresma bitirdi!

Konfederasyon Kupası'nda evinde Meksika'yı ağırlayan Portekiz, ilk golü Beşiktaşlı Ricaordo Quaresma ile buldu. Beşiktaş'ın yıldızına asisti yapan isim ise Real Madridli Cristiano Ronaldo oldu. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.