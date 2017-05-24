Ronaldinho'dan Barça'ya ziyaret
24 Mayıs 2017, Çarşamba
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Barcelona'nın efsane isimlerinden Brezilyalı yıldız Ronaldinho, beş sezon formasını giydiği eski takımının antrenmanını ziyaret etti. Ronnie, ziyareti sırasında Messi ve Neymar'la uzun süre sohbet etti.
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