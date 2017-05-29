Noah’dan şampiyonluk üçlüsü!

Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti. Kutlamalar Beşiktaş taraftarının var olduğu her yerde sürüyor. Kutlamalara katılan isimlerden biri de Atiba Hutchinson’ın oğlu Noah. Sosyal medyada bir fenomene dönüşen ve adeta takımın maskotu olan Noah, şampiyonluğu ‘üçlü’yle kutladı.