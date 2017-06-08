Neymar'dan tehlikeli deneme
08 Haziran 2017, Perşembe
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Tatil için ABD'ye giden Neymar Jr. ünlü talk show sunucusu Jimmy Kimmel'in programına konuk oldu. Kanal binasının çatısına çıkan Brezilyalı yıldız karşı çatıya kurulan kaleye gol atmaya çalıştı.
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