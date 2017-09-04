Milli oyuncudan piyano resitali
04 Eylül 2017, Pazartesi
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Ümit Milli Takım oyuncusu Umut Bozok, Brüksel Havalimanı'nda piyano çaldı. Arkadaşları Umut'un görüntüsünü sosyal medyada paylaşınca, Umut büyük beğeni topladı.
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