Luis Suarez Muslera'ya özendi
11 Ekim 2016, Salı
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Barcelona'nın golcüsü Luis Suarez, Uruguay Milli Takım antrenmanında kalecilikteki yeteneklerini sergiledi. Muslera'dan eldivenleri alan Suarez, bir pozisyonda Diego Godin'le çarpışınca sakatlanma tehlikesi geçirdi.
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