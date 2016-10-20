 Kaj Sierhuis'in estetik vole golü – Fotomaç TV
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    Video Yükle
    video
    Videoyu Daralt

    Kaj Sierhuis'in estetik vole golü

    20 Ekim 2016, Perşembe
    • 0
    • 0
    • Hakkında
    • Sitene Ekle

    U19 Ajax-Breidablik karşılaşmasının 12. dakikasında Ajax'ta forma giyen Kaj Sierhuis sağ taraftan gelen ortaya gelişine voleyle vurarak topu ağlara gönderdi ve şık bir gole imza attı.

    • Video Boyutu
    • Bu videoyu bildir
    • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın


    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kaj Sierhuis'in estetik vole golü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BENZER VİDEOLAR
    Daha Fazla Video Yükle