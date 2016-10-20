Kaj Sierhuis'in estetik vole golü
20 Ekim 2016, Perşembe
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U19 Ajax-Breidablik karşılaşmasının 12. dakikasında Ajax'ta forma giyen Kaj Sierhuis sağ taraftan gelen ortaya gelişine voleyle vurarak topu ağlara gönderdi ve şık bir gole imza attı.
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