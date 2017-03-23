İşte Galatasaray'ın yeni yuvası
23 Mart 2017, Perşembe
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Kemerburgaz'daki arsayı ilk kez A Spor görüntüledi.
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