İspanyol spiker kendinden geçti
09 Mart 2017, Perşembe
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Sergi Roberto'nun 90+5'te Barcelona'ya turu getiren golünde İspanyol spiker Alfredo Martinez kendinden geçti.
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