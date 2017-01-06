Hamza Hamzaoğlu'ndan jeneriklik gol!
06 Ocak 2017, Cuma
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Spor Toto Süper Lig’in 2016-2017 sezonunun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya Side’de sürdüren yeşil-beyazlı takımda, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun antrenman sırasında attığı gol büyük beğeni topladı. Kalenin arkasından çektiği şutta topu ağlarla buluşturmayı başaran Hamzaoğlu'nun gol görüntüsü sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.
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