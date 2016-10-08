Hamit golle döndü
08 Ekim 2016, Cumartesi
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Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Hamit Altıntop, hazırlık maçında Levski Sofya karşısında gol sevinci yaşadı.
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