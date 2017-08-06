Gomis sosyal medyayı salladı
06 Ağustos 2017, Pazar
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Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis, Aleyna Tilki'nin 'Sen Olsan Bari' şarkısıyla kendisinden geçti.
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