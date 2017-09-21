 Gökmen Özdenak'tan derbi iddiası! – Fotomaç TV
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    Gökmen Özdenak'tan derbi iddiası!

    21 Eylül 2017, Perşembe
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    A Spor'daki Futbol Meydanı Programı'nda Fotomaç yazarları Turgay Demir ve Emre Bol ile eski futbolcu Gökmen Özdenak cumartesi günü oynanacak derbi öncesi iddialı sözler sarf etti. Özdenak, "Fenerbahçe bu kadrosuyla sittin sene Beşiktaş'la oynasın, yenemezler" dedi.

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