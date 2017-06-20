F.Bahçeli taraftardan Bogdanovic için duygusal video
20 Haziran 2017, Salı
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Euroleague ve Spor Toto Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunun ardından NBA takımlarından Sacremento Kings’e gidip gitmeyeceği merak konusu olan Bogdan Bogdanovic'in takımda kalması için Fenerbahçeli taraftarlar duygusal bir video hazırladı.
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