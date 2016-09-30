Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Arda Turan yorumu
30 Eylül 2016, Cuma
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Arda Turan'ın milli takıma alınmaması üzerine A Spor'a konuşan Erman Toroğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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