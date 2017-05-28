Erman Toroğlu: Fikret Orman, Aziz Yıldırım'ı solladı
28 Mayıs 2017, Pazar
- 2
- 1
Açıklama Bulunmamaktadır.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- 'Yılın 11' adayları belli oldu: İşte listeye giren tek Türk!
- 4 büyüklerin taraftarları kol kola Beşiktaş maçında
- Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası capsler patladı!
- Aboubakar'a şok tepki
- Oğuzhan Quaresma'yı çıldırttı
- İkisinden biri Kartal olacak
- Aboubakar Beşiktaşlıları çıldırttı!
- Derbi öncesi gerginlik
Erman Toroğlu: Fikret Orman, Aziz Yıldırım'ı solladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.