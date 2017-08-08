Devletten Fenerbahçe'ye önemli destek
08 Ağustos 2017, Salı
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Son dönemde devlet katkılarıyla Fenerbahçe kulübüne sağlanan avantajlar kulübe büyük destek sağlıyor. Uzun süreli kiralanan gayrimenkuller kulübün hizmetine sunulurken yapılan tesisleri kiraya veren Fenerbahçe önemli bir gelir elde ediyor.
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