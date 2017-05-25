Cavani basketbolda da iddialı
25 Mayıs 2017, Perşembe
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Paris Saint-Germain'in Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani futboldaki yeteneğini bu kez basketbolda konuşturdu. Saha kenarındaki potayı gören Cavani art arda 7 kez attığı şutu sokmayı başardı.
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