Galatasaray'ın 15 milyon euro'ya Bundesliga ekibi RB Leipzig'e sattığı Bruma, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda İspanya karşısında harika bir gole imza attı. Bu gol Portekiz'e galibiyet için yetmedi, İspanya U21 takımı sahadan 3-1 galip ayrıldı.