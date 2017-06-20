Bruma'dan inanılmaz gol!
20 Haziran 2017, Salı
- 7
- 1
Galatasaray'ın 15 milyon euro'ya Bundesliga ekibi RB Leipzig'e sattığı Bruma, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda İspanya karşısında harika bir gole imza attı. Bu gol Portekiz'e galibiyet için yetmedi, İspanya U21 takımı sahadan 3-1 galip ayrıldı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Adaylar belli oldu
- İşte trajik kaza sonrası uçağın enkazı...
- UEFA kulüpler sıralaması güncellendi... İki Türk takımı yükselişte!
- Eskişehir'de ilk Milli heyecan
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Stadı'nda
- Spor camiası Kayseri'deki hain terör saldırısını kınadı
- Maçta olay çıktı! 19 yaralı
- Türkiye-Çek Cum. maçı caps'leri
Bruma'dan inanılmaz gol! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.