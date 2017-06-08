Bir şutla iki direk!
08 Haziran 2017, Perşembe
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Amatör bir futbolcu çektiği şutla önce öndeki sonra arkadaki kalenin üst direğine topu çarptırmayı başardı.
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