Arsenal'in 11 kişilik barajı golü önleyemedi
15 Temmuz 2017, Cumartesi
- 3
- 0
Arsenal, sezon öncesi 2. hazırlık maçında Avustralya ekibi Sydney Wanderers'i 3-1 mağlup etti. Sydney'in tek golü ceza sahası içerisindeki endirekt serbest vuruşta Lustica'dan geldi.
Etiketler:
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
Arsenal'in 11 kişilik barajı golü önleyemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.