Altayspor 2. Lig'e yükseldi
14 Mayıs 2017, Pazar
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Altayspor, normal süresi ve uzatmaları 1-1'lik eşitlikle biten maçın penaltı atışlarında Kocaelispor'u 5-4 yenerek Spor Toto 2. Lig'e yükseldi.
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