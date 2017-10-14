 Semih Kaya gündemde yok – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    gündemde yok

    Semih Kaya gündemde yok
    Sezon başında Galatasaray'dan Sparta Prag'a giden için 'Devre arasında Trabzonspor'a transfer olacak' iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili Radyospor'a konuşan Kaya'nın menajeri Güde Fazıl Özdemir, "Trabzonspor'dan bize gelen bir teklif yok. Görüşme de yok. Semih Kaya şu anda Türkiye'ye zaten gelmek istemiyor" diye konuştu.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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