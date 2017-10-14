 Biletlerin yarısı satıldı – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Biletlerin yarısı satıldı

    Biletlerin yarısı satıldı
    BORDO-mavili takımın Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi satışa sunulan biletlerin yarısı tükendi. Maç saatine kadar doluluk oranının yüzde 80 seviyelerine ulaşması beklenirken, taraftarların birleşme çabalarının olumsuz olarak sonuçlanması ise moral bozdu. Yönetim, taraftara ihyicaçları olduğunu belirterek, "Çıkış yapabilmek için tribünler dolmalı" çağırısı yapıyor.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:02
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