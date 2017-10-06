TRABZONSPOR 'BOR' MADENİ BULDU!

Bordo-mavili takımın hucümcuları toplam 13 kez fileleri sarsarak 11 takımı solladı, 2 takımla da aynı sayıda gol attı

Trabzonspor'da hücum oyuncuları bu sezon fırtına gibi esiyor. Burak Yılmaz (7), Hugo Rodallega (3) ve Olcay Şahan (3), 13 kez rakip fileleri havalandırarak, Süper Lig'in ilk 7 haftasında gol sayısı bakımından 11 ekibi geride bıraktı, 2 takımla da aynı sayıda gol attı. Bu üçlü ligde Beşiktaş (12), Kayserispor (12), Başakşehir (11), Sivasspor (11), Kasımpaşa (10), Karabükspor (10), Osmanlıspor (9), Akhisarspor (8), Konyaspor (8), Antalyaspor (8) ve G.Birliği (7) olmak üzere 11 takımdan fazla gol kaydetti. Ayrıca ligde 13 golü bulunan Bursaspor ve Yeni Malatyaspor ile de eşitler. Burak, Rodallega ve Olcay, 16 golle ligde son 13 sezonun en skorer dönemini yaşayan Karadeniz ekibinin de gollerinin büyük bölümünü kaydederek önemli katkı sağladı. Burak, 6 maçta 467 dakika görev yaparken 7 golle takımının en skorer ismi oldu. Milli futbolcu; Konyaspor, Başakşehir ve Alanyaspor maçlarında 2'şer, Feenerbahçe müsabakasında da 1 gol kaydetti.



Rodallega şov yapıyor

Burak Yılmaz'ın sezon başında transfer edilmesiyle ligde ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan bir diğer forvet oyuncusu Hugo Rodallega, görev yaptığı 127 dakikaya 3 gol sığdırdı. 32 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu; Göztepe, Gençlerbirliği ve Beşiktaş karşılaşmalarında rakip fileleri 1'er kez havalandırarak yedek kulübesindeki golcü futbolcu oldu.



Olcay Geçen yılı yakaladı

Olcay Şahan, ligin ilk 7 haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında birer kez fileleri havalandırarak 3 gole ulaştı ve geçen sezonun tamamında kaydettiği gol sayısını yakaladı. Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan, siyah-beyazlı ekipte 2, bordo-mavili takımda ise 1 gol kaydetmişti.