TRABZONSPOR 'BOR' MADENİ BULDU!
Bordo-mavili takımın hucümcuları toplam 13 kez fileleri sarsarak 11 takımı solladı, 2 takımla da aynı sayıda gol attı
Rodallega şov yapıyor
Burak Yılmaz'ın sezon başında transfer edilmesiyle ligde ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan bir diğer forvet oyuncusu Hugo Rodallega, görev yaptığı 127 dakikaya 3 gol sığdırdı. 32 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu; Göztepe, Gençlerbirliği ve Beşiktaş karşılaşmalarında rakip fileleri 1'er kez havalandırarak yedek kulübesindeki golcü futbolcu oldu.
Olcay Geçen yılı yakaladı
Olcay Şahan, ligin ilk 7 haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında birer kez fileleri havalandırarak 3 gole ulaştı ve geçen sezonun tamamında kaydettiği gol sayısını yakaladı. Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan, siyah-beyazlı ekipte 2, bordo-mavili takımda ise 1 gol kaydetmişti.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:59
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AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 50
Yorum
REAL Bonservis yok ama, bukez de oyuncu imza parasi istiyor, menajer de extra istiyor...vs vs.
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''EN BÜYÜK RAKİBİMİZ F.BAHÇE''
Toplam 9
Yorum
Saçmalama Ayten arkadaşın kafası güzel herhalde sen kimsin Fenerbahçeye rakıp olacaksın bizim rakibimiz real madrid, cska olmpyakos vs...
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 45
Yorum
Hoca Umarim haber dogru degildir. Ama eger dogruysa, bilinki artik cehennem donmustur.
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