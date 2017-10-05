HÜCUM HATTI 13 TAKIMA BEDEL
Trabzonspor'da hücum oyuncuları Burak Yılmaz (7), Hugo Rodallega (3) ve Olcay Şahan (3), 13 kez rakip fileleri havalandırarak, Süper Lig'in ilk 7 haftasında gol sayısı bakımından 11 ekibi geride bıraktı, 2 takımla da aynı sayıda gol attı.
Burak Yılmaz, Rodallega ve Olcay Şahan, ligde Beşiktaş (12), Kayserispor (12), Medipol Başakşehir (11), Demir Grup Sivasspor (11), Kasımpaşa (10), Kardemir Karabükspor (10), Osmanlıspor (9), Teleset Mobilya Akhisarspor (8), Atiker Konyaspor (8), Antalyaspor (8) ve Gençlerbirliği (7) olmak üzere 11 takımdan fazla gol kaydetti.
Bordo-mavili futbolcular, ayrıca ligde 13 gol atan Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile aynı sayıda gol atma başarısı gösterdi.
Burak, Rodallega ve Olcay, 16 golle ligde son 13 sezonun en golcü dönemini yaşayan Karadeniz ekibinin de gollerinin büyük bölümünü kaydederek önemli katkı sağladı.
Burak Yılmaz, 6 maçta 467 dakika görev yaparken 7 golle takımının en golcü oyuncusu oldu. Milli futbolcu, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında 2'şer, Fenerbahçe müsabakasında da 1 gol kaydetti.
Rodallega'dan 127 dakikada 3 gol
Burak Yılmaz'ın sezon başında transfer edilmesiyle ligde ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan bir diğer forvet oyuncusu Hugo Rodallega, görev yaptığı 127 dakikaya 3 gol sığdırdı.
Kolombiyalı oyuncu, Göztepe, Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında rakip fileleri 1'er kez havalandırarak yedek kulübesindeki golcü futbolcu oldu.
Olcay Şahan, geçen sezonu yakaladı
Olcay Şahan, ligin ilk 7 haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında birer kez fileleri havalandırarak 3 gole ulaştı ve geçen sezonun tamamında kaydettiği gol sayısını yakaladı.
Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan, siyah-beyazlı takımda 2, bordo-mavili ekipte ise 1 gol kaydetmişti.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:55
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IGOR TUDOR'A CEZA!
Toplam 2
Yorum
karakartal İgor Tudor sütten çıkmış ak kaşık değil.Bu ülkenin en iyi tek dir ne (şenol Güneş) ceza veriliyorsa oda cezasına razı olacak.
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 30
Yorum
a.b ilk 6 maç takımın en iyisi valbuena idi 1 maç kötü oynadı diyemi uyum sağlayamadı oldu, adam takımın en iyisi maçları izlemedenmi bunu söylü
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ARSENAL'Lİ YILDIZDAN İTİRAF
Toplam 1
Yorum
dembele keşke kaleci olaymışsın. en azından top tutardın. forvette ne yaptığın belli değil.
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