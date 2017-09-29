 Uğurcan’a tam destek – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    Uğurcan’a tam destek

    Uğurcan’a tam destek
    Alanyaspor maçının ikinci yarısında oyuna giren ve 2'si penaltıdan 3 gol yiyen genç kaleci Uğurcan Çakır'a moral desteği... Teknik heyet ve arkadaşları, Uğurcan'a hafta boyunca terapi uygulayarak büyük destek verdi.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:50
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