 Kazanmak zorundayız – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    Kazanmak zorundayız

    Kazanmak zorundayız
    Süper Lig'de ilk 5 haftada 8 puan toplayan ve zirvenin 5 puan gerisinde kalan 'da hedef bugün Aytemiz Alanyaspor'u eliş boş göndermek. Bordo-mavililerin teknik direktörü , Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçta güzel işler yaptıklarını ancak o karşılaşmanın artık geride kaldığını belirterek, "Şu an tek hedefimiz Alanyaspor maçını kazanmak ve yolumuza emin adımlarla devam etmek" diye konuştu.

    UYUM SORUNU YOK
    Ersun Yanal, gelişmekte olan bir takım olduklarını belirterek, "Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız hiçbir şekilde herhangi bir uyum sorunu yaşamadı. Takım içerisinde her şeyin olumlu olduğunu söyleyebilirim. Ama yine temkinli adımlar atmak zorundayız. Çünkü Süper Lig'in kalitesi ortada ve kimse kimseye 'mutlak mağlup edeceğim' gözüyle bakamaz. O yüzden kesinlikle biz kendi işimizi yapmak ve kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak zorundayız" ifadesini kullandı.

    LUCE, AKBAŞ'I SORDU
    Yanal, Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun bizzat kendisini arayarak, stoper Mustafa Akbaş hakkında bilgiler aldığını belirterek, "Mustafa önemli bir oyuncu ancak maalesef taraftarlarımız ona tepki gösteriyor. Kendi oyuncumuza sahip çıkmalıyız. Mustafa bir maçta sakatlandı, darbe sonrası kırık 5 santim daha içeri girse belki futbol hayatı bitecekti, hatta daha kötüsü olacaktı. Ama o halde oynamaya devam etti. Bu çocuk kesinlikle hakareti hak etmiyor. Hatta tam tersine saygıyı hak ediyor" dedi.

    ? Yunus Emre SEL

    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:15
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