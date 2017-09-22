Kazanmak zorundayız
UYUM SORUNU YOK
Ersun Yanal, gelişmekte olan bir takım olduklarını belirterek, "Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız hiçbir şekilde herhangi bir uyum sorunu yaşamadı. Takım içerisinde her şeyin olumlu olduğunu söyleyebilirim. Ama yine temkinli adımlar atmak zorundayız. Çünkü Süper Lig'in kalitesi ortada ve kimse kimseye 'mutlak mağlup edeceğim' gözüyle bakamaz. O yüzden kesinlikle biz kendi işimizi yapmak ve kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak zorundayız" ifadesini kullandı.
LUCE, AKBAŞ'I SORDU
Yanal, Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun bizzat kendisini arayarak, stoper Mustafa Akbaş hakkında bilgiler aldığını belirterek, "Mustafa önemli bir oyuncu ancak maalesef taraftarlarımız ona tepki gösteriyor. Kendi oyuncumuza sahip çıkmalıyız. Mustafa bir maçta sakatlandı, darbe sonrası kırık 5 santim daha içeri girse belki futbol hayatı bitecekti, hatta daha kötüsü olacaktı. Ama o halde oynamaya devam etti. Bu çocuk kesinlikle hakareti hak etmiyor. Hatta tam tersine saygıyı hak ediyor" dedi.
? Yunus Emre SEL
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:15
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
SARI KANARYA Buraya Fenerbahçeli gibi yorum yazan Galatasaraylıları da biz istemiyoruz.. sami ?
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''Aykut Kocaman hayatımı değiştirdi''
Toplam 28
Yorum
Alex Seni kıskananlar gittimi seni kulübenin başında görmek isteriz!!!! Fener seni asla unutmayacak!
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
tugay kabus mu bu....arda başkan olsun sende yardımcısı..burak unutmayın
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