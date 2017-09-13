Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Joao Pereira, kendisine ait sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşım yaptı. Trabzon'da çok mutlu olduğunu her fırsatta dile getire oyuncu, eşi ile birlikte Türk Bayrağı altında çekildiği fotoğrafı paylaşması büyük beğeni aldı.
Türk Bayrağı altında eşi ile birlikte mutluluk fotoğraf veren Pereira'nın paylaşımı sosyal medyada bordo-mavili taraftarların yanı sıra diğer takım taraftarları tarafından da takdir edildi.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:58
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
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Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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