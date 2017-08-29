Pereira: Ders çıkaracağız

Sağ bek Joao Pereira, Göztepe karşısında iyi bir performans sergileyemediklerini, yenilgiden ders çıkaracaklarını söyledi. Sezonun ilk mağlubiyetini aldıklarını belirten Portekizli futbolcu, "Bu sezonki ilk mağlubiyetimizi aldık. İyi bir performans sergileyemedik ve kaybettik. Artık hatalarımızı öğrenmenin zamanı geldi. Gerekli dersleri çıkarıp, daha güçlü olmak için çalışacağız" dedi.