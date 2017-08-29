 Kral yoksa sıkıntı var! – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Kral yoksa sıkıntı var!

    Kral yoksa sıkıntı var!

    'da 'ın önemi ortaya çıktı.

    Forma giydiği ilk iki haftada sahada kaldığı 110 dakikada 3 gol atan tecrübeli forvet, F.Bahçe derbisinin 20. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmıştı. Yılmaz, 3-2 kaybedilen Göztepe maçında kadroda yer almazken, özellikle son 15 dakikada N'Doye ve Rodellega'nın kaçırdığı pozisyonlarda akıllara geldi. 32 yaşındaki yıldızın milli aranın ardından takıma dönmesi bekleniyor.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kral yoksa sıkıntı var! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.