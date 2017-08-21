Yusuf Yazıcı, ManU'nun radarında!

Premier Lig devi Manchester United'ın hedefindeki isim Yusuf Yazıcı!

Ligde şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United'ın gözlemcilerinden Kevin Stonehouse, Kasımpaşa-Beşiktaş ve Osmanlıspor-Galatasaray maçlarını izledikten sonra dün akşam soluğu Kadıköy'de aldı.

Yusuf Yazıcı'yı izleyen Stonehouse, 20 yaşındaki oyuncunun performansından memnun kalırken yetenekli futbolcu hakkında "Top kontrolü çok yüksek. Hareketli, futbol zekasına sahip, harika bir çocuk" yorumunu yaptı.