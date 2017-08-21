Yusuf Yazıcı, ManU'nun radarında!
İngiliz ekibi Manchester United'ın gözlemcisi Kevin Stonehouse, dün Kadıköy'de Fenerbahçe-Trabzonspor arasında oynanan derbide Yusuf Yazıcı'yı izledi.
Premier Lig devi Manchester United'ın hedefindeki isim Yusuf Yazıcı!
Ligde şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United'ın gözlemcilerinden Kevin Stonehouse, Kasımpaşa-Beşiktaş ve Osmanlıspor-Galatasaray maçlarını izledikten sonra dün akşam soluğu Kadıköy'de aldı.
Yusuf Yazıcı'yı izleyen Stonehouse, 20 yaşındaki oyuncunun performansından memnun kalırken yetenekli futbolcu hakkında "Top kontrolü çok yüksek. Hareketli, futbol zekasına sahip, harika bir çocuk" yorumunu yaptı.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:38
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''Pastanın kreması olur''
Toplam 6
Yorum
galatasarayli helal olsun baskanum,aslanlar gibi takim yaptiniz,hocamizin arkasinda sözde,degil,özde adam oldugunuzu isbat ettiniz tesekkürler
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Helal size
Toplam 8
Yorum
zafer giuliano ve soldado girince fb daha atak oynadı takım oyunu uyguladı.2. devre fb çok süper oynadı.birde lens olsaydı çok idaha yi olurdu.
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''Pastanın kreması olur''
Toplam 6
Yorum
hagi10 tipine kurban büyük başkan :)
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