 Yusuf Yazıcı, ManU'nun radarında! – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Yusuf Yazıcı, ManU'nun radarında!

    Yusuf Yazıcı, ManU'nun radarında!

    İngiliz ekibi Manchester United'ın gözlemcisi Kevin Stonehouse, dün Kadıköy'de Fenerbahçe-Trabzonspor arasında oynanan derbide Yusuf Yazıcı'yı izledi.

    Premier Lig devi Manchester United'ın hedefindeki isim Yusuf Yazıcı!

    Ligde şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United'ın gözlemcilerinden Kevin Stonehouse, Kasımpaşa-Beşiktaş ve Osmanlıspor-Galatasaray maçlarını izledikten sonra dün akşam soluğu Kadıköy'de aldı.

    Yusuf Yazıcı'yı izleyen Stonehouse, 20 yaşındaki oyuncunun performansından memnun kalırken yetenekli futbolcu hakkında "Top kontrolü çok yüksek. Hareketli, futbol zekasına sahip, harika bir çocuk" yorumunu yaptı.

    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:38
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