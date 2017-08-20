Usta’dan Sissoko seferi

Başkan Muharrem Usta, 10 numara operasyonuna çıktı…

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında bordo-mavili takımın özellikle stoper mevkiinde ve orta sahada yaşadığı sıkıntıların ardından bu bölgelere transfer için harekete geçen Usta, önceki gün ani bir karar ile İngiltere'ye uçtu. İngiltere'de Tottenham ile Moussa Sissoko için masaya oturan Usta'nın, bu işi sonuçlandırarak Türkiye'ye dönmeyi planlandığı öğrenildi. Daha önce, "Transfer sezonu sonuna kadar talip çıkmazsa Sissoko sizindir" diyen Tottenham kurmaylarının, sürenin daralmasını da göz önüne alarak 28 yaşındaki Fransız oyuncuyu Trabzonspor'a kiralaması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon 25 lig karşılaşmasında forma giyen Sissoko gol sevinci yaşayamamıştı. Sissoko, bu sezon ise ligdeki ilk hafta maça ilk 11'de başlarken, 58. dakikada oyundan alınmıştı.