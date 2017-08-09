 CAS'tan bir ret daha – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    'tan bir ret daha

    CAS'tan bir ret daha

    UEFA'nın 2010-11 şike davası için verdiği kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi 'a taşıyan ve ret cevabı alan Trabzonspor'a, bir diğer başvurusu için de ret yanıtı geldi.

    Trabzonspor yetkilileri, şike davasını baştan ele almak üzere ilk derece mahkemesi olarak bakmasını talep ederek 'a yeni bir başvuruda bulunmuştu. Bu talebe de CAS'tan olumsuz cevap geldi. CAS böylece Trabzonspor'un şike konusundaki bir başvurusunu daha reddetmiş oldu. Yönetim, 3 Temmuz'da FIFA'ya yeni bir başvuruda bulunmuştu.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:04
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