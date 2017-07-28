Son rakip Heerenveen

19 Temmuz'da Slovakya'da ikinci etap kamp çalışmalarına başlayan ve burada 4 hazırlık maçı oynayan Trabzonspor, Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Heerenveen ile oynayacağı hazırlık maçı ile Slovakya kampını noktalayacak.

30 Temmuz'da oynanacak karşılaşmanın ardından bordo-mavililer özel uçak ile Türkiye'ye dönecek.



ŞEHİR TURU ATTILAR

Teknik direktör Ersun Yanal, futbolculara Slovakya kampının 9. gününde izin verdi. Bordo-mavili futbolcular, dünü izinli olarak geçirdi. Oyuncular şehre dağılarak bol bol dolaştı ve alışveriş yaptı. Bugün idman var.