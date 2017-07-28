Son rakip Heerenveen
19 Temmuz'da Slovakya'da ikinci etap kamp çalışmalarına başlayan ve burada 4 hazırlık maçı oynayan Trabzonspor, Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Heerenveen ile oynayacağı hazırlık maçı ile Slovakya kampını noktalayacak.
ŞEHİR TURU ATTILAR
Teknik direktör Ersun Yanal, futbolculara Slovakya kampının 9. gününde izin verdi. Bordo-mavili futbolcular, dünü izinli olarak geçirdi. Oyuncular şehre dağılarak bol bol dolaştı ve alışveriş yaptı. Bugün idman var.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:34
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Para suyunu çekmiyor. Kalan para banka borçlarına gidiyor. Eleştirmeden önce araştırın.
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Kuşlar kıskançlıktan çatlıyor. Göreceğiz bu sene kim batıp kim çıkacak :)
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Belhanda attı Galatasaray kazandı
Toplam 11
Yorum
juan10 Gelen geçen 5 atarmış. Futboldan anlamadığın o kadar belli ki. Fernando ve Feghouli de gelsin göreceğiz.
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