 Son rakip Heerenveen – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Son rakip Heerenveen

    Son rakip Heerenveen

    19 Temmuz'da Slovakya'da ikinci etap kamp çalışmalarına başlayan ve burada 4 hazırlık maçı oynayan , Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Heerenveen ile oynayacağı hazırlık maçı ile Slovakya kampını noktalayacak.

    30 Temmuz'da oynanacak karşılaşmanın ardından bordo-mavililer özel uçak ile Türkiye'ye dönecek.

    ŞEHİR TURU ATTILAR
    Teknik direktör Ersun Yanal, futbolculara Slovakya kampının 9. gününde izin verdi. Bordo-mavili futbolcular, dünü izinli olarak geçirdi. Oyuncular şehre dağılarak bol bol dolaştı ve alışveriş yaptı. Bugün idman var.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Son rakip Heerenveen haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.