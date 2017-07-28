 İlle de Sosa – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    İlle de Sosa

    İlle de Sosa

    Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Serdar Taşçı için gittiği Rusya’dan dönüşte, Beşiktaş’ın eski 10 numarasının transferi için İtalya’ya gidecek.

    Teknik direktör Ersun Yanal'ın transferini çok istediği Zlatko Junuzovic ile yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlanınca, aynı bölgede forma giyen yeniden gündeme geldi. Oyuncunun yıllık kazancının yüksekliği nedeniyle yapılan ilk görüşme olumsuz sonuçlansa da Başkan Muharrem Usta, Serdar Taşçı'nın transferini sonuçlandırmak için bulunduğu Rusya'dan dönüşte, İtalya'ya gitmeye karar verdi. Milan kulübü yetkilileri ile Juraj Kucka'nın transferinde kurulan ilişkileri kullanarak transferi daha uygun maliyetlerle gerçekleştirmeye çalışacak olan Başkan Usta'nın, oyuncuya ise yıllık 2 milyon 250 bin euro teklif etmesi bekleniyor. Sosa ise daha önce yıllık 4 milyon euro talep etmişti.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İlle de Sosa haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.