Yeni rakip Valencia
İtalyan basını: Gary Medel için Valencia da devreye girdi.
Gary Medel için Inter'i ikna eden Trabzonspor, Şilili oyuncunun kararını bekliyor. Avrupa'da kalmak isteyen ve bu yüzden Meksika ve Arjantin'den gelen teklifleri reddeden tecrübeli ön libero için Valencia'nın devreye girdiği belirtildi. Ancak İspanyol ekibinin oyuncuya önerdiği ücretin, Trabzonspor'un teklifinin gerisinde olduğu belirtiliyor. Son kararı Medel verecek. Şilili yıldızın para ve La Liga arasında bir seçim yapacağı ifade edildi.
STOPERDE STEPNE GOMEZ
Stoper içinse Serdar Taşçı ile birlikte Gustavo Gomez de listeye alındı... Milan'da geçen sezon 19 maçta şans bulabilen Paraguaylı savunmacının, kulüplerin anlaşması halinde Trabzonspor'a gelebileceği iddia edildi. Yönetimin, 24 yaşındaki Gomez'i ikna etmesi için Oscar Cardozo'dan yardım istediği belirtiliyor. Cardozo'nun Gomez'e Trabzon hakkında bilgi verdiği ifade edildi.
STOPERDE STEPNE GOMEZ
Stoper içinse Serdar Taşçı ile birlikte Gustavo Gomez de listeye alındı... Milan'da geçen sezon 19 maçta şans bulabilen Paraguaylı savunmacının, kulüplerin anlaşması halinde Trabzonspor'a gelebileceği iddia edildi. Yönetimin, 24 yaşındaki Gomez'i ikna etmesi için Oscar Cardozo'dan yardım istediği belirtiliyor. Cardozo'nun Gomez'e Trabzon hakkında bilgi verdiği ifade edildi.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:16
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
Yeni rakip Valencia haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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