 Yeni rakip Valencia – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Yeni rakip

    Yeni rakip Valencia

    İtalyan basını: için da devreye girdi.

    için Inter'i ikna eden , Şilili oyuncunun kararını bekliyor. Avrupa'da kalmak isteyen ve bu yüzden Meksika ve Arjantin'den gelen teklifleri reddeden tecrübeli ön libero için Valencia'nın devreye girdiği belirtildi. Ancak İspanyol ekibinin oyuncuya önerdiği ücretin, Trabzonspor'un teklifinin gerisinde olduğu belirtiliyor. Son kararı Medel verecek. Şilili yıldızın para ve La Liga arasında bir seçim yapacağı ifade edildi.

    STOPERDE STEPNE GOMEZ
    Stoper içinse Serdar Taşçı ile birlikte Gustavo Gomez de listeye alındı... Milan'da geçen sezon 19 maçta şans bulabilen Paraguaylı savunmacının, kulüplerin anlaşması halinde Trabzonspor'a gelebileceği iddia edildi. Yönetimin, 24 yaşındaki Gomez'i ikna etmesi için Oscar Cardozo'dan yardım istediği belirtiliyor. Cardozo'nun Gomez'e Trabzon hakkında bilgi verdiği ifade edildi.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:16
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