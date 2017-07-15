 Yazıcı’ya hücum – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Yazıcı’ya hücum

    Yazıcı’ya hücum

    Genç yetenek için kulüpler sırada...

    20 yaşındaki orta saha için birçok büyük kulüp temas kurarken, 2 takımın resmi teklifle Trabzonspor'un kapısını çaldığı öğrenildi. Yusuf için İspanya La Liga ekiplerinden Levante'nin 4.5 milyon euro ve Alaves'in 3.5 milyon euro teklifte bulunduğu kaydedildi. Yusuf'u satmayı düşünmeyen yönetim hemen bu teklifleri geri çevirdi ama Fransız ekiplerinden Lille'in de gözde orta saha için bordo-mavililerin kapısını çalacağı belirtiliyor.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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