 FETÖ’nün hüsranı – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    FETÖ’nün hüsranı

    FETÖ’nün hüsranı

    Başkan Muharrem Usta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

    Usta, "15 Temmuz 2016 gecesi güzel ülkemizi, demokrasimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen FETÖ ve arkasındaki iş birlikçileri harekete geçmiş ancak yine milletimizin irade ve cesaretiyle bu korkunç girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Meclisimize, demokrasimize, Cumhuriyetimize ve şanlı ordumuza karşı yapılmış alçak bir girişimi milletimiz hüsrana uğrattı" diye konuştu.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:13
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