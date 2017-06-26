Leiva için rapor
Fırtına, 29 yaşındaki Brezilyalı orta saha için Liverpool’dan maliyet raporu istedi.
Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak Karadeniz ekibi, Liverpool'da forma giyen orta saha Lucas Leiva için girişimlerini sürdürüyor. Brezilyalı yıldız için menajer Ahmet Bulut'a yetki belgesi veren bordo-mavililer, futbolcunun yüksek maaş istemesi nedeniyle sıkıntıya girmişti. Fırtına'nın bunun üzerine, Leiva'nın sözleşmesinin bittiği İngiliz kulübünden maliyet raporu istediği ortaya çıktı. 29 yaşındaki futbolcu, 2007-2008 yılında Brezilya Ligi ekibi Gremio'dan 10 milyon euro (39 milyon TL) bedelle Liverpool'a transfer olmuştu.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:36
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