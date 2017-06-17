 Bongonda imzaladı – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    imzaladı

    Bongonda imzaladı
    Bordo-mavili takım, İspanya ekibi Celta Vigo'dan 1 yıllığına kiraladığı Theo 'ya imza attırdı. Basına kapalı gerçekleştirilen imza töreninde, bordo-mavillerin, haberi ve fotoğrafı paylaşmadan önce imza fotoğrafının sosyal medyaya sızması dikkat çekti. Şenol Güneş Stadı'nda Asbaşkan Ahmet Çubukçu'nun da hazır bulunduğu törende Belçikalı kanat oyuncusu sözleşmeye imza attı. 21 yaşındaki yıldız, 7 numaralı formayı giyecek. Bordo-mavili kulüp, transferle ilgili ayrıntıları dün gece yarısı açıkladı. Fırtına, Bongonda'nın kiralama bedeli olarak İspanyol ekibi Celta Vigo'ya 400 bin euro verecek. Bordo-mavililer satın alma opsiyonunu da aldı. İstenirse oyuncunun bonservisi 3 milyon euro karşılığında alınabilecek. Belçikalı oyuncunun ise 1 yıllık anlaşma karşılığında Trabzonspor'dan 900 bin euro ücret alacağı açıklandı.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:22
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