Doumbia bombası
Bordo-mavililer, F.Bahçe’nin de istediği Seydou Doumbia için Roma’ya kiralama teklifi sunmaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki forvet geçen sezon Basel’de 34 maçta 21 gol attı.
ROMA'DA TUTUNAMADI
İtalyan devi, 2014-15 sezonunun devre arasında Doumbia'yı 14.5 milyon euro'ya (58 milyon TL) CSKA Moskova'dan transfer etmişti. Yıldız futbolcu, Roma'da sırasıyla CSKA Moskova ve Newcastle United'a kiralandı. Doumbia, geride bıraktığımız sezonu ise Basel'de geçirdi ve başarılı performansıyla dikkat çekti. Yönetim, tecrübeli forvet ile gol sorununu bitirmek istiyor.
Yunus Emre SEL
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:42
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Toplam 14
Yorum
göztepeli bn tarafsızım ama unutma kocum fb bu ülkede hakem yetiştiren 1 numaralı takım boş yapmayın
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Toplam 4
Yorum
SAMSUNSPOR İYİ BİR TOPCU DEĞİL AMA HIRSI,AZMİ OLDUKÇA FAZLA SAMSUNSPOR TARAFTARI OLARAK OLDUKÇA KIZDIK BU ADAMA AMA İŞİNİ LAYIĞIYLA YAPAR MANİSA YA H.O
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Toplam 15
Yorum
GS78 Aman dönme. Gitmek icin yapmadigin kalmadi. Iyi Futbolcusun ama GS gercekten sevdigine inanmiyorum. Hem 30-32 yasinda gelsen ne olur sanki
Doumbia bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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