 Doumbia bombası – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Doumbia bombası

    Doumbia bombası

    Bordo-mavililer, F.Bahçe’nin de istediği için Roma’ya kiralama teklifi sunmaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki forvet geçen sezon Basel’de 34 maçta 21 gol attı.

    transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor. Kamil Ahmet Çörekçi ve Bogonda ile anlaşan bordo-mavililer forvet için gündemine Seydou Doumbia'yı aldı. 29 yaşındaki futbolcu, 2015-16 sezonunun devre arasında F.Bahçe'nin kapısından dönmüştü. Fildişi Sahilli golcü, bu sezonu Basel'de geçirdi ve 34 maçta attığı 21 golle yeniden doğdu. İsviçre ekibi satın alma opsiyonuna sahip olsa da Doumbia'nın 3 milyon euro'luk (12 milyon TL) maaşı nedeniyle bunu kullanmadı. Karadeniz ekibi, Roma'yla temasa geçerek yıldız futbolcunun şartlarını soracak. İtalyan kulübünün istekleri uygun olursa, Doumbia'nın 1 yıllığına kiralanması için girişim başlayacak.

    ROMA'DA TUTUNAMADI
    İtalyan devi, 2014-15 sezonunun devre arasında Doumbia'yı 14.5 milyon euro'ya (58 milyon TL) CSKA Moskova'dan transfer etmişti. Yıldız futbolcu, Roma'da sırasıyla CSKA Moskova ve Newcastle United'a kiralandı. Doumbia, geride bıraktığımız sezonu ise Basel'de geçirdi ve başarılı performansıyla dikkat çekti. Yönetim, tecrübeli forvet ile gol sorununu bitirmek istiyor.


    Yunus Emre SEL
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:42
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