 Geçmişten ders alınıyor – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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HEPSİ
    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Geçmişten ders alınıyor

    Geçmişten ders alınıyor
    Başkan Muharrem Usta'nın en büyük hedeflerinden biri sürekli zirvede olan bir Trabzonspor ortaya çıkarmak. Devamlı zirve mücadelesi yapan bir takımın şampiyonluğa ulaşacağına inancı tam. Şampiyonluk yolunda yaşanan hayal kırıklıklarının ardından aynı hatalara düşmek istemeyen yönetim, krizlerden dersler çıkarıyor.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:17
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