Geçmişten ders alınıyor
Başkan Muharrem Usta'nın en büyük hedeflerinden biri sürekli zirvede olan bir Trabzonspor ortaya çıkarmak. Devamlı zirve mücadelesi yapan bir takımın şampiyonluğa ulaşacağına inancı tam. Şampiyonluk yolunda yaşanan hayal kırıklıklarının ardından aynı hatalara düşmek istemeyen yönetim, krizlerden dersler çıkarıyor.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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