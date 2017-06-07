Geçmişten ders alınıyor

Başkan Muharrem Usta'nın en büyük hedeflerinden biri sürekli zirvede olan bir Trabzonspor ortaya çıkarmak. Devamlı zirve mücadelesi yapan bir takımın şampiyonluğa ulaşacağına inancı tam. Şampiyonluk yolunda yaşanan hayal kırıklıklarının ardından aynı hatalara düşmek istemeyen yönetim, krizlerden dersler çıkarıyor.