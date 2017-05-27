 Kaan ve Ferdi atağı – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Kaan ve Ferdi atağı

    Kaan ve Ferdi atağı

    Bordo-mavili yönetim, Fortuna Düsseldorf’un 22 yaşındaki stoperi ve Nijmegen’in 17 yaşındaki orta sahası için hareke geçiyor. Kaan, Milli Takım’da da oynuyor.

    Kadrodaki yerli oyuncu sayısını artırmak ve takımı biraz daha gençleştirmek isteyen bordo-mavililer, Milli Takım'ın 22 yaşındaki stoperi Kaan Ayhan ile orta saha Ferdi Kadıoğlu'na kanca attı. Ayhan'ın Fortuna Düsseldorf'taki performansını yakından takip eden bordo-mavililer, Ersun Yanal'ın onayıyla nabız yoklamaya başladı. Menajeri aracılığıyla kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan oyuncuya ve Düsseldorf'a bir ön teklif sunan yönetimin şartların uyuşması durumunda bu transferi sonuçlandırması bekleniyor.

    CAZİP BİR TEKLİF
    Karadeniz ekibi, Nijmegen ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Trabzon kökenli Ferdi'yi da bir süredir takip ediyor. Bu sezon toplamda 32 maça çıkan ve 4 gol atıp 3 de asist yapan 17 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'un çok cazip bir teklif sunması bekleniyor.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:41
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