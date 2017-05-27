Kaan ve Ferdi atağı
Bordo-mavili yönetim, Fortuna Düsseldorf’un 22 yaşındaki stoperi Kaan Ayhan ve Nijmegen’in 17 yaşındaki orta sahası Ferdi Kadıoğlu için hareke geçiyor. Kaan, Milli Takım’da da oynuyor.
CAZİP BİR TEKLİF
Karadeniz ekibi, Nijmegen ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Trabzon kökenli Ferdi'yi da bir süredir takip ediyor. Bu sezon toplamda 32 maça çıkan ve 4 gol atıp 3 de asist yapan 17 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'un çok cazip bir teklif sunması bekleniyor.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:41
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Önümüzdeki sezon için büyük temizlik
Toplam 11
Yorum
Jack Aras Milli takiminda Cikip 10 dakikada gol atiyor Super ligde butun sezon 7 dakika oynuyor Senol Gunes oynatmaya korkuyor gol atar sonra.
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‘Sorun para değil aşağılandım!’
Toplam 23
Yorum
metinn tabi canim paranin önemi olurmuu sn özbek cikti dedi biz kayseri ve bursanin teklifini ilettik begenmedi giiti baska takima imza attin dedi
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"Teklif 9 milyon euro"
Toplam 6
Yorum
dursundurmasinistifa! bos konusuyor, yine sinir oldum
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