 Yazıcı ile özel görüşme – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Yazıcı ile özel görüşme

    Yazıcı ile özel görüşme
    Ligin İkinci yarısında 16 maçta 4 gol atan ve 6 da asist yapan Yusuf Yazıcı, F.Bahçe derbisinde de takımın en önemli kozlarından olacak. Teknik direktör Ersun Yanal, 20 yaşındaki orta saha ile idmanda özel bir görüşme yaparak, "Kendini takıma daha çok vermelisin. Senden çok şey bekliyorum" diye konuştu.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:28
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