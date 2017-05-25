Yazıcı ile özel görüşme

Ligin İkinci yarısında 16 maçta 4 gol atan ve 6 da asist yapan Yusuf Yazıcı, F.Bahçe derbisinde de takımın en önemli kozlarından olacak. Teknik direktör Ersun Yanal, 20 yaşındaki orta saha ile idmanda özel bir görüşme yaparak, "Kendini takıma daha çok vermelisin. Senden çok şey bekliyorum" diye konuştu.